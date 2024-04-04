По проспекту Гедиминаса в Вильнюсе снова пройдет Дино Завр

Первый раз День физика (FiDi) торжественно отметили студенты Факультета физики ВУ в 1969 г., с тех пор торжества пережили немалую трансформацию, праздник продолжает эволюционировать.

Самая заметная часть праздника - традиционное шествие по улицам столицы с Дино Завром во главе.

ПРОГРАММА

10:00 ч. ДНЕВНАЯ (Физиленд)

В районе Саулетякис, около здания Факультета физики ВУ ждет масса аттракционов, созданных студентами, нетрадиционных опытов, будет звучать живая музыка.

В этом году посетители увидят:

1. Огромные песочные часы (попытка побить рекорд Литвы);

2. Комната лазеров;

3. Обновленный и улучшенный аттракцион "Крысиное колесо" (Žiurkratis);

4. Динокоптер;

5. Pyro board.

15:00 ч. Шествие от здания парламента