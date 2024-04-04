По проспекту Гедиминаса в Вильнюсе снова пройдет Дино Завр

 
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FiDi 47 Eisena
FiDi 47 Eisena
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

13 апреля в Вильнюсе снова состоится празднование Дня физиков. Этот праздник отметят в 56-й раз. Это традиционное торжество получило статус столичного праздника, пишет портал madeinvilius.lt

Первый раз День физика (FiDi) торжественно отметили студенты Факультета физики ВУ в 1969 г., с тех пор торжества пережили немалую трансформацию, праздник продолжает эволюционировать.

Самая заметная часть праздника - традиционное шествие по улицам столицы с Дино Завром во главе.

ПРОГРАММА
10:00 ч. ДНЕВНАЯ (Физиленд)

В районе Саулетякис, около здания Факультета физики ВУ ждет масса аттракционов, созданных студентами, нетрадиционных опытов, будет звучать живая музыка.

В этом году посетители увидят:

1. Огромные песочные часы (попытка побить рекорд Литвы);
2. Комната лазеров;
3. Обновленный и улучшенный аттракцион "Крысиное колесо" (Žiurkratis);
4. Динокоптер;
5. Pyro board.

15:00 ч. Шествие от здания парламента

Вместе с Мино Завром (сыном Дино Завра) физики пойдут к Филологическому факультету ВУ, где будут наблюдать сцену искупления вины Дино Завром. Согласно легенде, когда-то Дино Завр съел девушку-филолога, с тех пор ежегодно совершает паломничество, чтобы искупить свою вину.

Fidi – это один из самых крупных студенческих праздников в Литве, который проходит ежегодно в начале апреля.

20:00 ч. ВЕЧЕРНЯЯ

Разные базы, снесенные здания, измученные лица – Динас в окружении сцен Апокалипсиса. Жизнь на один день останавливается. Включают свет, в городе звучит музыка, собирается множество людей. Это концерт FIDI!

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