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Жители, которые хотят декларировать налоги или перевести часть подоходного налога получателям помощи, на этой неделе сталкиваются со сбоями в работе системы Государственной налоговой инспекции (ГНИ). О сбоях сообщалось во вторник, наблюдаются они и 26 апреля.
По-прежнему наблюдаются сбои в системе Налоговой инспекции: доходы декларирует большое число жителей
© DELFI / Andrius Ufartas

25 апреля жители Литвы сообщили о сбоях в работе сайта Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Читатели портала Delfi писали, что не могут перевести 1,2% подоходного налога.

Один читатель, который хотел перевести 1,2% подоходного налога, сказал, что видел только белый экран (он прислал скриншот экрана), потом появилась надпись "произошли сбои в системе".

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"После того как стало известно, что некоторые клиенты не могут перевести часть подоходного налога, ГНИ обновляет систему, чтобы как можно скорее устранить неполадки. Приносим извинения за доставленные неудобства и, если у вас не получается подать документ, просим попробовать это сделать позже", – сказала пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте.

ГНИ отмечает, что в последние дни поток декларирующих доходы вырос в два
раза: если на прошлой неделе за день подавали 13 000-14 000 деклараций, то на этой - по 25 000-28 000. На данный момент декларации заполнили 1,26 млн. жителей.

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