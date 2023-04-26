По-прежнему наблюдаются сбои в системе Налоговой инспекции: доходы декларирует большое число жителей

25 апреля жители Литвы сообщили о сбоях в работе сайта Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Читатели портала Delfi писали, что не могут перевести 1,2% подоходного налога.
Один читатель, который хотел перевести 1,2% подоходного налога, сказал, что видел только белый экран (он прислал скриншот экрана), потом появилась надпись "произошли сбои в системе".
"После того как стало известно, что некоторые клиенты не могут перевести часть подоходного налога, ГНИ обновляет систему, чтобы как можно скорее устранить неполадки. Приносим извинения за доставленные неудобства и, если у вас не получается подать документ, просим попробовать это сделать позже", – сказала пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте.
ГНИ отмечает, что в последние дни поток декларирующих доходы вырос в два
раза: если на прошлой неделе за день подавали 13 000-14 000 деклараций, то на этой - по 25 000-28 000. На данный момент декларации заполнили 1,26 млн. жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
СМИ получили доступ к документам Кремля о стратегии в странах Балтии "сдерживание" Литвы в поддержке российской оппозиции
В 2021 году в Администрации президента (АП) РФ разработали...
Эфир Delfi c Федором Крашенинниковым и Валерием Ковалевским: россияне и белорусы за границей - уроки
Сейм Литвы отклонил президентское вето на закон о...
Женщина оставила автомобиль в автосервисе для починки, однако вместо ремонта машина побывала в ДТП
Производители автомобилей стараются предложить...
Представителю России в Литве – нота протеста за снос памятника репрессированным полякам и литовцам
26 апреля в Министерство иностранных дел Литвы был...
Литовские магазины планируют отказаться от бумажных ценников
Литовские магазины проводили испытания электронных...