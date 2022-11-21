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Литовская Служба спецрасследований (ССР) сообщила в понедельник, что проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС), глава учреждения Мантас Сташкявичюс входит в число подозреваемых в различных коррупционных деяниях, он был арестован.
Mantas Staškevičius
Mantas Staškevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным ССР, представители службы, "возможно, действуя совместно с другими лицами, вымогали взятки у хозяйствующих субъектов".

"Директор ГПВС Мантас Сташкявичюс и другие нынешние и бывшие сотрудники ГПВС подозреваются в различных коррупционных деяниях", — говорится в сообщении правоохраны.

В ответе, предоставленном информационному агентству BNS, служба указала, что подозреваемые могли принимать выгодные для хозяйствующих субъектов решения за полученные взятки.

В целях сбора данных, имеющих значение для расследования, с воскресенья проводятся обыски по месту жительства, работы и иных местах, имеющих значение для расследования, а также проводятся другие необходимые следственные действия.

Сташкявичюс и еще три человека были задержаны в воскресенье.

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