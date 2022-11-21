По данным ССР, представители службы, "возможно, действуя совместно с другими лицами, вымогали взятки у хозяйствующих субъектов".
"Директор ГПВС Мантас Сташкявичюс и другие нынешние и бывшие сотрудники ГПВС подозреваются в различных коррупционных деяниях", — говорится в сообщении правоохраны.
В ответе, предоставленном информационному агентству BNS, служба указала, что подозреваемые могли принимать выгодные для хозяйствующих субъектов решения за полученные взятки.
В целях сбора данных, имеющих значение для расследования, с воскресенья проводятся обыски по месту жительства, работы и иных местах, имеющих значение для расследования, а также проводятся другие необходимые следственные действия.
Сташкявичюс и еще три человека были задержаны в воскресенье.
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