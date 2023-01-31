aA
Кандидата в горсовет Друскининкая от Партии труда Эдвинаса Гараскявичюса (1 номер в партийном списке) – подозревают в хранении большого количества наркотиков. В его автомобили обнаружено 0,5 кг гашиша. Политик и ехавший с ним человек были задержаны, суд разрешил взять политика под арест на месяц. Если его вина будет доказана в суде, ему грозят 10-15 лет лишения свободы.
Hašišas
Hašišas
© Shutterstock

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что расследование было начато 18 января, когда полиция остановила автомобиль и обнаружила в нем три пакета с наркотическими веществами. Первым об этом сообщил портал 15min.

Позже выяснилось, что в пакетах был гашиш, всего 514 г.

По данным правоохраны Гараскявичюс был задержан. Гашиш был обнаружен в автомобиле, принадлежащем политику. Задержан и ехавший с политиком М.Ж.

М.Ж. правоохрана назначила меру пресечения в воде письменной подписке о невыезде, забрала у него документы и обязала регулярно регистрироваться в полиции.

Гараскявичюс живет в Друскининкае и возглавляет ЗАО, в котором работают 18 человек.

Edvinas Garackevičius
Edvinas Garackevičius

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве открыты несколько новых бассейнов, какие цены ждут посетителей

В прошлом году в разных городах Литвы открыли новые...

В Литве чашка кофе стоит дороже, чем в других странах региона: предприниматели не видят возможностей для снижения цен

В последнее время многие жители Литвы отказывают себе...

В Кедайняй рухнули конструкции моста через реку Невежис, перекрыто движение

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что...

По подозрению в хранении наркотиков задержан друскининкайский политик

Кандидата в горсовет Друскининкая от Партии труда...

Авиакомпания Ryanair упраздняет два маршрута из Вильнюса, это скажется на ценах

27 января вечером появилась информация о том, что...