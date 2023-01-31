По подозрению в хранении наркотиков задержан друскининкайский политик

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что расследование было начато 18 января, когда полиция остановила автомобиль и обнаружила в нем три пакета с наркотическими веществами. Первым об этом сообщил портал 15min.

Позже выяснилось, что в пакетах был гашиш, всего 514 г.

По данным правоохраны Гараскявичюс был задержан. Гашиш был обнаружен в автомобиле, принадлежащем политику. Задержан и ехавший с политиком М.Ж.

М.Ж. правоохрана назначила меру пресечения в воде письменной подписке о невыезде, забрала у него документы и обязала регулярно регистрироваться в полиции.

Гараскявичюс живет в Друскининкае и возглавляет ЗАО, в котором работают 18 человек.