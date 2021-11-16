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Литовские пограничники в понедельник задержали трех украинцев по подозрению в организации и осуществлении незаконной переправки семьи иракцев в Западную Европу.
По подозрению в доставке мигрантов в Западную Европу пограничники задержали трех украинцев
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), пограничники задержали этих людей близ деревни Жёгайчяй Калварийского самоуправления. Дорога от этой деревни ведет в Польшу.

Украинцев задержали, когда они переправляли трех иракцев – семейную пару и ребенка.

За это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

В этом году пограничники начали 55 досудебных расследований о незаконной переправке людей через госграницу, задержан 81 человек.

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