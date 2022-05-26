По мере приближения выходных – невеселые прогнозы

Будет облачно с небольшими прояснениями. Местами по несколько раз пройдут дожди. Кое-где возможны грозы. Немного усилится западный ветер Воздух прогреется до 14-19 градусов.

В пятницу погоду обусловит зона низкого давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью осадков будет меньше, поэтому небольшие дожди возможны лишь местами. Днем будет облачно, прогнозируют частые дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть неприятный порывистый ветер. Ночью местами, а днем почти повсюду порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Станет еще прохладнее. Ночью будет 6-11, днем 12-17 градусов тепла.