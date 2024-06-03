По Литве не смог проехать вагон с символом Z

Группа LTG сообщает, что с середины мая этого года это была уже третья попытка провезти через Литву вагон с таким символом.
По действующим в Литве законам, перевозка по территории страны вагонов с такими опознавательными знаками запрещена . В список запрещенных символов Z внесли в 2022 г. Он означает российскую военную агрессию и пропаганду военных преступлений.
Работники LTG Cargo и пограничники постоянно следят за въезжающими на территорию Литвы составами. Все надписи на перевозимых по территории Литвы вагонах должны отвечать требованиям местных законов.