По количеству женщин-ученых и женщин-инженеров Литва входит в число мировых лидеров

Гендиректор Saulėtekio parkas Л. Бальчюне говорит, что Вильнюс – и Литва – являются универсальными в качестве формирующейся экосистемы. По ее мнению, в стране создаются отличные условия для роста женщин в профессиональной сфере, указывается на новостной платформе стартапов "Sifted". По словам специалиста, такие инициативы по расширению прав и возможностей женщин, как Women In Tech, Women4Cyber и ассоциация деловых женщин Leaders, создают культуру женщин-ученых, основателей и лидеров.

М. Пауле говорит, что литовские женщины также склонны ориентироваться на карьеру по культурным и историческим причинам: "Исторически в Литве женщины всегда стремились получить высшее образование – это делали наши родители и даже некоторые дедушки и бабушки. Возможно, у нас все еще не так много женщин на руководящих должностях, но женщины становятся учредителями, генеральными директорами или возглавляют биотехнологические компании, что является вдохновляющим образцом для других женщин".

Вильнюс – центр притяжения профессионалов

Проводимая в стране семейная политика, хорошее качество жизни, отношение к работе и гендерному равенству привлекают талантливых людей со всего мира. Вильнюс привлекает мировые технические таланты не только благодаря своей процветающей экосистеме стартапов, но и благодаря целевым социальным инициативам, таким как кампания "Move to Vilnius" для эмигрантов. В 2022 г. численность жителей города увеличилась более чем на 5 проц., а к 2030 г. должна достичь 830 тыс. жителей.

В отличие от массовых увольнений в сфере технологий, происходящих в мире, литовские стартапы в 2022 г. нанимали талантливых сотрудников – их количество, по сравнению с 2021 г., увеличилось на 13 проц.