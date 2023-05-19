Olympiakos в 18 ч. начинает матч финала четырех Евролиги на арене "Жальгирис" и встретится с командой Monaco.

Перед матчем горластые греки пили пиво на аллее Лайсвес, пели песни и на пути к арене не скрывали хорошего настроения.

По сути ни в Каунасе, ни на арене у них не будет особых конкурентов.

С "Барселоной" приедет около 1000 болельщиков, еще меньше их будет у Real, меньше всего болельщиков – у Monako.

Правда, и "Барселону" и Monaco поддержат литовцы: в каталонской команде играет Рокас Якубайтис, а тренирует команду Шарунас Ясикявичюс. В команде Monaco играет Донатас Мотеюнас.