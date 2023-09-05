По какой причине россиян и белорусов могут признать угрозой нацбезопасности: Delfi делится вопросником

Если человек отказывается заполнить вопросник или не отвечает на все вопросы, то его заявка на получение визы или вида на жительство не принимается. Если человек предоставил неточную или неполную информацию, то ему могут отказать в виде на жительство и визе.

В вопроснике сначала просят предоставить информацию о себе: имя, фамилию, гражданство, дату рождения, образование и специальность, просят перечислить все места работы, включая службу в армии. Также спрашивают, служил ли человек в армии, просят подробно рассказать об этом периоде – где, когда, в каких ВС, какой части, какое звание получил.

У человека спрашивают есть/были ли у него контакты с правоохраной, военными структурами не в странах ЕС и НАТО, лицами, которые там работают, просят рассказать об этих людях.

Иностранцы должны ответить на вопрос о судимости, если она была - где и когда отбывал наказание, за что был судим.