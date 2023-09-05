По какой причине россиян и белорусов могут признать угрозой нацбезопасности: Delfi делится вопросником

Если человек отказывается заполнить вопросник или не отвечает на все вопросы, то его заявка на получение визы или вида на жительство не принимается. Если человек предоставил неточную или неполную информацию, то ему могут отказать в виде на жительство и визе.
В вопроснике сначала просят предоставить информацию о себе: имя, фамилию, гражданство, дату рождения, образование и специальность, просят перечислить все места работы, включая службу в армии. Также спрашивают, служил ли человек в армии, просят подробно рассказать об этом периоде – где, когда, в каких ВС, какой части, какое звание получил.
У человека спрашивают есть/были ли у него контакты с правоохраной, военными структурами не в странах ЕС и НАТО, лицами, которые там работают, просят рассказать об этих людях.
Иностранцы должны ответить на вопрос о судимости, если она была - где и когда отбывал наказание, за что был судим.
Есть вопрос и о нынешних/прежних бизнес-связях со странами, не входящими в состав ЕС и НАТО: компаниями из сферы военной промышленности, учреждениями и организациями (включая сферу товаров двойного назначения); объектами стратегического значения; сектором власти и управления; правоохраной и разведкой.
Если такие связи были, то о них просят рассказать подробнее.
Интересуются и тем, есть ли у человека доступ к секретным данным, связи с разведкой: спрашивают есть ли у него/было ли разрешение на работу с секретными данными, если да, то в каком ведомстве, учреждении, спрашивают есть ли у него/были ли связи – работал, предоставлял информацию, выполнял задания и др. – с разведкой и спецслужбами (за исключением литовских), если да, просят рассказать об этом подробнее.
Последние вопросы касаются отношения к войне в Украине: спрашивают одобряет ли человек военные действия России на территории Украины (варианты - да или нет), спрашивают кому на законных основаниях принадлежит Крым – России или Украине.
В конце вопросника респондент ставит свою подпись, подтверждая, что он предоставил полную и верную информацию.
Граждане России и Беларуси должны заполнять такой вопросник с конца 2022 года, когда министр ВД Агне Билотайте изменила действующие законы.
Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте ранее сказала, что вопросник действует как дополнительный фильтр, который позволит оперативно выявить иностранцев, представляющих угрозу нацбезопасности Литвы.
Этот вопросник ДМ может давать и гражданам других стран.
По данным ДМ, с января по июль 2023 г. вид на жительство в Литве получили 19 477 белорусов и 2384 россиян. С тех пор, как россияне и белорусы начали заполнять этот вопросник, угрозой нацбезопасности Литвы признали 1164 граждан этих стран. Всем им запрещен въезд в Литву