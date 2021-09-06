По каким улицам Вильнюса специалисты не рекомендуют ездить по утрам, чтобы не стоять в заторах

"1 сентября заторы фиксировались почти на всех магистральных улицах города. После праздника ситуация не изменилась. Вот улицы, на которых ситуация особенно сложная: Озо, Оланду, Гележинё Вилко, Лукишкю, Калварию, Укмергес, Ясинскё, Жальгирё", – сказал собеседник.

Он обратил внимание на сайт "Открытый Вильнюс" (Atviras Vilnius). На этом сайте можно получить информацию о ситуации на дорогах в реальное время.

Заторы заторами, но может в их появлении виноваты и сами водители? Собеседник отметил, что, оказавшись в заторе, водители начинают заниматься посторонними делами, а это сказывается на движении.

"Заторы отбивают желание следить за ситуацией на дороге. Если стоят 10 минут, то водители заполняют эти паузы сидением в интернете, написанием смс-сообщений или играми. Головы почти всех водителей в заторе опущены, от этого ситуация лучше не становится", – сказал специалист.

"Заторов было бы меньше, если бы родители выпускали детей старшего возраста не у самой школы, а в безопасном месте на улице, чтобы потом не пришлось выезжать из узких улиц и из дворов. Еще один важный момент – дорогу измерять не километрами, а в минутах. Это гораздо эффективнее. Надо посидеть и поискать наиболее оптимальный маршрут", – сказал собеседник.

Он заметил, что перед выездом надо посмотреть, где формируются заторы, и постараться объехать эти места.

Заторов было бы меньше, если бы водители планировали свои поездки, выезжали заранее.

Как изменилась бы ситуация в Вильнюсе, если бы жители чаще пользовались общественным транспортом, а не своими авто?

"В Вильнюсе общественный транспорт и велосипеды становятся приоритетными средствами передвижения. На некоторых улицах велодорожки такой же ширины, как и полоса для автомобилей, если бы в Литве не было холодных и снежных зим, многие жители ездили бы по городу на велосипедах и самокатах, автобусах и троллейбусах", – сказал эксперт.