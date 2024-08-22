По итогам второго квартала этого года, средний доход жителей Литвы "на руки" составил 1 346 евро

По данным „Содры“, во втором квартале 2024 года средняя зарплата „на бумаге“ составила 2184 евро или 1346 евро „на руки“. Между тем, за аналогичный прошлогодний период жители зарабатывали в среднем 1980 евро „на бумаге“ или 1230 евро „на руки“.