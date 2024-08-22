2024.08.22 10:51

По итогам второго квартала этого года, средний доход жителей Литвы "на руки" составил 1 346 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
зарплата
зарплата
ФОТО: Shutterstock

Средний трудовой доход населения страны во втором квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, вырос на 10,3 проц. – „на руки“ жители получили на 116 евро больше.

По данным „Содры“, во втором квартале 2024 года средняя зарплата „на бумаге“ составила 2184 евро или 1346 евро „на руки“. Между тем, за аналогичный прошлогодний период жители зарабатывали в среднем 1980 евро „на бумаге“ или 1230 евро „на руки“.

По словам советника Отдела статистики, анализа и прогнозирования „Содры“ Кристины Зитиките, увеличению среднего дохода населения в основном способствовало 10-процентное повышение минимальной ежемесячной заработной платы (МЗП).

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