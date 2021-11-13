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В досудебном расследовании по факту имевших место возле Сейма в августе беспорядков подозрения предъявлены 91 лицу, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Литвы.
По факту беспорядков у Сейма Литвы подозрения предъявлены 91 лицу
© DELFI / Orestas Gurevičius

На этой неделе сообщения о подозрениях вручены шести лицам, в их отношении избраны меры пресечения – подписка о невыезде.

Пострадавшими в этом расследовании признаны 26 человек, двое из них - члены Сейма.

Беспорядки у здания парламента в Вильнюсе произошли 10 августа.

В тот день около 5 тысяч человек собралось возле Сейма, чтобы выразить недовольство запланированными правительством ограничениями для не имеющих иммунитета от коронавируса и не делающих тесты людей.

После окончания заседания Сейма часть протестующих загородила выходы из здания парламента и выезд из внутреннего двора. Когда сотрудники полиции стали оттеснять протестующих от здания, начались беспорядки – в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ.

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