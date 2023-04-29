Очереди машин выстраивались до самой улицы Миниёс.

"Я пропустил два парома и до сих пор стою в очереди. Я жду в пробке около 40 минут — очередь движется медленно", — сказал Марюс из Каунаса, который с семьей ждал в очереди на паром в пробке.

Были и неприятные инциденты: один водитель BMW попытался въехать без очереди и получил волну гнева от водителей, которые честно ждали своей очереди.

Поднялась волна возгласов и недовольства, и этому пришлось развернуться и встать в очередь.

Delfi уже писал, что в субботу в Неринге проходит фестиваль Žiobrinių, а отели на субботу были массово забронированы несколько дней назад.