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В Литве зарегистрировано 47 913 беженцев из Украины. По данным инициативы Blueprint, это 1,7% от общего числа жителей страны – по этому показателю Литва в Европе занимает третье место после Польши и Чехии.
Ukrainietė ir rusė neša kryžių (Alessia Giuliani / CPP /Ipa nuotr)
Ukrainietė ir rusė neša kryžių (Alessia Giuliani / CPP /Ipa nuotr)
© Scanpix

Средний показатель по ЕС – 0,5% от общего числа жителей – Литва превышает его в 3,4 раза.

"Литва показала, что даже маленькая страна может сплотиться и сделать очень много. Общество, ведомства, неправительственные организации уже два месяца делают все, чтобы каждому беженцу из Украины были созданы в Литве максимально хорошие условия и предоставлена необходимая помощь", – сказано в сообщении.

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С первого дня войны Литва оперативно организовала помощь украинцам: в течение суток был открыт центр приема в Алитусе, в течение недели работали уже несколько центров, стартовала инициатива "Сильны вместе".

Украинцы получают необходимую помощь, дети беженцев могут учиться и посещать детские сады.

Поток беженцев из Украины сократился с 17 марта.

Регистрация беженцев проводится в 5 городах – Вильнюсе, Каунасе, Алитусе, Паневежисе, Клайпеде.

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