Плюсы небольшого городка: за 22 евро можно купить брендовую одежду для всей семьи

Юдита не скрывает, что посещение секонд-хендов - ее хобби. На этот раз в Кедайняй на поиск интересных вещей ушло два часа.
Любовь к таким местам у нее от мамы, которая научила дочь экономить деньги и при этом хорошо одеваться.
„Мы жили хорошо, но был один эпизод, когда обстоятельства изменились, жить было сложно. Мама нашла способ хорошо нас одевать и чтобы мы отличались от других. С детства меня и сестру научили не сливаться с толпой, ведь из Гарюнай все возвращались одинаковые, – вспоминает Юдита. – У мамы был вкус и руки, поэтому она многое для нас перешивала“.
„И сейчас мы покупаем одежду в магазинах, но меньше, в основном какие-то акценты - сумки, обувь“, – рассказала Юдита.
Поиск интересных вещей - любимое занятие женщины, кроме того, это хобби помогает экономить.
В числе находок Юдита назвала новые лабутены, которые, к сожалению, были неудобными, поэтому женщина продала их за 300 евро (а сама купила за 8 евро).
„Мне улыбнулась удача и я нашла платье Miu Miu – маленькое, черное, с дутыми рукавами. Такая бессмертная классика“, - сказала Юдита.
Когда у Юдиты появился ребенок, она, увидев цены на детскую одежду, решила, что нерационально и нелогично тратить столько денег, ведь дети быстро растут.
В секонд-хендах Юдита покупает одежду не только себе и детям, но и мужу: „К сожалению, надо признать, что в Вильнюсе трудно что-либо найти. У меня было несколько любимых мест, но цены выросли и стали как в Pepco или Sinsay, поэтому нет смысла, разве что ради качества. А в небольших городах все еще можно найти интересные вещи“.
Последняя „добыча“ Юдите попалась в Кедайняй.
В числе интересных вещей была одежда брендов Hugo Boss, Gant, Zara, Lindex, PeakPerformance, Viking, HH, Polarn O. Pyret, Kuling и Didriksons. Кроме того, Юдита купил и некоторую одежду менее известных брендов, там были юбки, платья, свитер, носки для футболистов и т.д.
„Я очень люблю скандинавские бренды, я там жила, видела, как относятся к детям. Дети там много времени проводят на улице, а в Дании вообще детские сады под открытым небом. Поэтому они создают очень комфортную, дышащую детскую одежду“, – сказала Юдита.
Сыну в Кедайняй Юдита купила майку хоккейной команды Philadelphia Flyers. Цену трудно назвать, поскольку была акция 3 вещи за 2 евро.
Дочери Юдита покупает пышные юбки и платья как у принцесс из мультфильмов.