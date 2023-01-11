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Жительница Юрбаркского района Йолита зафиксировала необычную зимнюю картину, созданную холодом. Плотина в Митуве превратилась в настоящее королевство льда. Только посмотрите, какие сосульки!
Mituvos užtvanka Jolitos nuotr.
Mituvos užtvanka Jolitos nuotr.

На фотографиях видны покрытые льдом перила плотины и огромные сосульки.

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