Плотина превратилась в настоящее ледяное королевство

Скопировать ссылку Плотина превратилась в настоящее ледяное королевство

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Жительница Юрбаркского района Йолита зафиксировала необычную зимнюю картину, созданную холодом. Плотина в Митуве превратилась в настоящее королевство льда. Только посмотрите, какие сосульки!