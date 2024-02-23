Площадь, которую Шимашюс обещал отремонтировать, реновировать не будут

Ни нового покрытия, ни памятника, ни скамеек, ни туалета, ни обновленной стоянки – обо всем можно забыть, поскольку реновации не будет. От реализации проекта решено отказаться из-за находящегося рядом транспортного кольца.
"Площадь Иоанна Павла II планировали привести в порядок параллельно с реконструкцией транспортного кольца в перекресток со светофорами. Однако после того как выяснилось, что такая реконструкция потребует изменения порядка движения и на кольце в Жирмунай, от проекта отказались из-за больших финансовых расходов", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Ранее планировалось, что площадь Иоанна Павла II около костела Св. Петра и Павла будет реконструирована и станет местом притяжения. Площадь получила свое название после визита в Вильнюс Иоанна Павла II в 1993 году. До сих пор об этом свидетельствует только табличка. Многие вильнюсцы не знают, что площадь носит такое название.