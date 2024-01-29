Плохой прогноз международной организации не всем кажется убедительным: пенсия в Литве равнозначна бедности

По подсчетам ОЭСР, нынешняя молодежь в Литве, достигнув пенсионного возраста будет получать меньше трети своих прежних доходов. Жители Литвы считают, что на такие доходы не проживешь.

Сейчас норма составляет – больше 40% прежней зарплаты.

"В таком возрасте уже ничего не нужно, все есть, а вот молодежи нужно все, вот я и помогаю", – сказала журналистам пенсионерка Виолета.

Представитель Соцмина Инга Бушкуте сказала, что такой прогноз - следствие демографической ситуации в стране.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка сказал, что сейчас, когда думаешь о будущем, надо подумать о нескольких моментах.

"Надо предусмотреть, как будут меняться зарплаты, число работающих, которые платят налоги в "Содру", – заметил он.

По его словам, сценарий ОЭСР возможен, если демографическая ситуация в стране не изменится и не изменится закон о пенсиях.

"Наши люди живут хорошо, пока работают, а выход на пенсию означает бедность", – сказал экономист.