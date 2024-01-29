Плохой прогноз международной организации не всем кажется убедительным: пенсия в Литве равнозначна бедности

По подсчетам ОЭСР, нынешняя молодежь в Литве, достигнув пенсионного возраста будет получать меньше трети своих прежних доходов. Жители Литвы считают, что на такие доходы не проживешь.
Сейчас норма составляет – больше 40% прежней зарплаты.
"В таком возрасте уже ничего не нужно, все есть, а вот молодежи нужно все, вот я и помогаю", – сказала журналистам пенсионерка Виолета.
Представитель Соцмина Инга Бушкуте сказала, что такой прогноз - следствие демографической ситуации в стране.
Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка сказал, что сейчас, когда думаешь о будущем, надо подумать о нескольких моментах.
"Надо предусмотреть, как будут меняться зарплаты, число работающих, которые платят налоги в "Содру", – заметил он.
По его словам, сценарий ОЭСР возможен, если демографическая ситуация в стране не изменится и не изменится закон о пенсиях.
"Наши люди живут хорошо, пока работают, а выход на пенсию означает бедность", – сказал экономист.
Бушкуте отметила, что такие маленькие пенсии, о которых пишет ОЭСР, касаются пенсий из "Содры" при средней зарплате, но если человек с первых лет своей карьеры начнет дополнительно копить на пенсию, ситуация будет иной - пенсия будет составлять 50% прежней зарплаты.
"Трудно сказать, что такой пенсии достаточно для нормальной жизни, но все же это было бы лучше 30%", – сказала она.
Доцент Вильнюсского университета Альгирдас Барткус критически оценивает прогноз ОЭСР: "Будет либо повышение пенсионного возраста, либо много работающих пенсионеров".
По данным ОЭСР, в Австралии, Эстонии, Ирландии и Южной Корее пенсионеров ждут тяжелые времена, а вот в Португалии и Турции пенсия нынешней молодежи может составлять 100% зарплаты.
"В Литве такое возможно, только если увеличить налоги больше чем в два раза", – сказал Барткус, который считает, что в подсчеты ОЭСР относительно турков и португальцев закралась арифметическая ошибка.
Лазутка считает, что Литва должна реагировать на прогноз ОЭСР. Он призывает менять индексирование пенсий, чтобы они росли в таком же темпе, как и зарплаты.
"Сейчас сложилась парадоксальная ситуация – у нас пенсии относительно маленькие - около 40% пенсионеров постоянно живут в бедности, с в "Содре" накапливают резерв. В этом году планируют собрать на 0,5 млрд. евро больше, чем потратить", – заметил экономист.
"Содра" отмечает, что резерв нужен, поскольку через пару лет станет больше пенсионеров и увеличатся ее расходы.
В 2024 году впервые в Литве на пенсию выйдет больше людей, чем придет на рынок труда.