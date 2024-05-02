Плохие новости для водителей: на 4 месяца закрыт важный въезд в Каунас

Отдел по связям с общественностью Via Lietuva сказал порталу Kas vyksta Kaune, что "пока будут ремонтировать виадук, машины, которые едут с ул. Ужнямунес в сторону магистральной дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда будут направлены в объезд (через виадук около Академии). Участники движения, которые едут на ул. Ужнямунес со стороны Мариямполе или Пренай, смогут выбирать другие маршруты, например, через Гарляву или Норейкишкес".
"Не менее важно и то, что после закрытия виадука Марвелес, увеличится скорость осуществления работ, поэтому движение будет открыто к началу учебного года, т.е. на 80 дней раньше запланированного", – сказали представители Via Lietuva.
Рабочие сказали журналистам, что сначала не планировали закрывать виадук, но даже неинтенсивное движение вызывает вибрацию, поэтому мешает работам. По этой причине было решено закрыть виадук.
Виадук будет закрыт с 6 мая до 1 сентября 2024 года.