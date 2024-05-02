Плохие новости для водителей: на 4 месяца закрыт важный въезд в Каунас

Отдел по связям с общественностью Via Lietuva сказал порталу Kas vyksta Kaune, что "пока будут ремонтировать виадук, машины, которые едут с ул. Ужнямунес в сторону магистральной дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда будут направлены в объезд (через виадук около Академии). Участники движения, которые едут на ул. Ужнямунес со стороны Мариямполе или Пренай, смогут выбирать другие маршруты, например, через Гарляву или Норейкишкес".