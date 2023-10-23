Плохие новости для Дактараса: в силе остается пожизненное заключение

В пресс-релиза суда сказано, что материалы дела подтверждают, что Дактарас отсидел обязательную часть назначенного заключения (больше 20 лет), но это формальное обстоятельство не дает ему права на более мягкое наказание.

Коллегия судей согласна с тем, что в поведении осужденного есть положительные перемены – он поддерживает близкие и положительные отношения с родными, участвует в средствах позитивной занятости и разных программах, 22 раза получал поощрения, получил специальности столяра и водителя автокара, у него нет действующих дисциплинарных взысканий, он продолжает работу в исправительном учреждении, участвует в индивидуальном плане социальной реабилитации. Но все эти формальные обстоятельства не дают повода для смягчения наказания", – сказано в сообщении суда.