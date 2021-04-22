В четверг вечером вильнюсцы буквально заполонили кафе. В центре города все места у столиков были заняты, а посетители выстроились в очереди, чтобы попасть в кафе.
Президент Литовской ассоциации баров, кафе и ресторанов Раймондас Пранка сказал, что людей в кафе немало.
"Людей немало. Люди сидят и радуются. Я сам проходил", – сказал он, заметив, что этим вечером были забронированы почти все столики.
"Такая же ситуация будет и в выходные. Люди соскучились по такому досугу. Если погода праздник не испортит, думаю, будет немало людей в субботу и в воскресенье", – сказал он.
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