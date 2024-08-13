Платформу Contribee покинула и Redakcija: наше будущее стало неопределенным

„Когда разразился скандал в связи с Contribee, как и многие другие мы неожиданно оказались в эпицентре не связанных с нами споров, пытались выяснить больше деталей и информации, но, наверное, и сегодня нам известно не все. Что нам точно известно, так это то, что мы больше не можем доверять платформе, один из основателей которой может менять подключения руководителей других организаций и брать деньги с их счетов. Поскольку Blue/Yellow официально подтвердила факт проблем с подключениями, а потом заметила, что со счетов пропали деньги, нам этого хватило для принятия решений. Я уже не говорю о том, что попытка присвоения денег со счетов организации, собирающей помощь Украине, противоречит не только нашим, но и общим ценностям, к счастью, им удалось вернуть деньги. Но мы сейчас не уверены в том, безопасны ли деньги, которые жертвуют нам, поэтому Redakcija покидает платформу“, – сообщила Давидоните.