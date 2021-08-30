Читатель портала Артурас в начале августа поделился на своей странице в фейсбуке фотографией счета, полученного в ресторане и показал, сколько с клиента взяли за... зарядку электросамоката.

"Паланга, ул. Й.Басанавичуса. Ресторан Molinis ąsotis за зарядку электросамоката на час взяли 10 евро. "Рекомендую" владельцам самокатов :)))", – писал мужчина.

Порталу Delfi мужчина рассказал, что в этом ресторане он ужинал с друзьями, которые праздновали день рождения ребенка. Мужчина приехал в кафе на электросамокате и попросил его зарядить.

"Меня предупредили, что это будет стоить 10 евро. Я пытался торговаться, говорил, что почти год не видел ребенка, мы уже сделали заказ и не могли уйти в другое кафе. Если бы я жил в Паланге, то даже не просил бы о такой услуге, но мне надо было вернуться в Швянтои.

Заряжали батарею около 30 минут. Насколько я знаю, электросамокат берет электричества не больше чем телевизор, хотя, конечно, этот момент надо уточнить. Я надеялся, что работники ресторана войдут в положение, но... – до самого конца я надеялся, что они пошутили, пока не увидел счет. Не шутили", – удивлялся Артурас.

Портал Delfi 11 августа связался с рестораном Molinis ąsotis и поинтересовался, как они устанавливают цену на такую услугу, и многие ли клиенты возмущаются ценами. До 30 августа портал комментария на эту тему не получил.