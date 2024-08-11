Планы отдыхающих в Паланге расстроил сильный ветер, но некоторых не останавливал и красный флаг

В ночь на субботу шел сильный дождь. С утра было солнечно, но ветрено. Правда, ни большие волны, ни красные флаги не отпугивали смельчаков от купания. Не заметить красные флаги было невозможно. Однако большинство отдыхающих не заходили далеко в море.
В субботу отдыхающие грелись на солнце в дюнах, прячась от сильного ветра. Однако были и те, кто гулял вдоль моря и по пирсу, любуясь бушующей стихией.
Такая погода по душе любителям кайтинга, их собралось на взморье немало.
Ветер не успокоился и в воскресенье. Если в городе было приятно и тепло, то на ул. Й.Басанавичюса, ведущей к пирсу, ветер был сильным и порывистым. Правда, это не останавливало отдыхающих, они толпами шли к пирсу.
Отдыхающие делились кадрами бушующей стихии и в социальных сетях. Одна из фотографий с пляжа с надписью „купаться запрещено“ вызвала возмущение - якобы спасатели только и ищут любую возможность вывесить красный флаг, лишь бы не работать.
Глава Палангских спасателей Йонас Пирожникас подтвердил Delfi, что отдыхающие возмущаются запретом.
„Все зависит от погоды. Мы вывешиваем флаги не по своему желанию, все зависит от прогнозов: если сильный ветер и высокие волны – больше 3 баллов, если сильные течения. Красный флаг вывешивают и в случае загрязнений, утечки нефти и т.д. Бывает с утра красный флаг, после обеда – желтый“, – сказал он.
„Если бы мы людям не разрешали лежать у моря или бродить по краю моря, это было бы нелогично. Мы пытаемся найти компромисс, объясняем, все хорошо, около берега можете бросить, наденьте спасательный жилет, далеко не ходите“, – сказал Пирожникас.
По его словам, некоторые отдыхающие не слушают спасателей даже тогда, когда им делают замечания несколько раз. В таких случаях людям грозят большие штрафы (300-600 евро, первый раз – 150 евро).