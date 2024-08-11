Планы отдыхающих в Паланге расстроил сильный ветер, но некоторых не останавливал и красный флаг

В ночь на субботу шел сильный дождь. С утра было солнечно, но ветрено. Правда, ни большие волны, ни красные флаги не отпугивали смельчаков от купания. Не заметить красные флаги было невозможно. Однако большинство отдыхающих не заходили далеко в море.

В субботу отдыхающие грелись на солнце в дюнах, прячась от сильного ветра. Однако были и те, кто гулял вдоль моря и по пирсу, любуясь бушующей стихией.

Такая погода по душе любителям кайтинга, их собралось на взморье немало.

Ветер не успокоился и в воскресенье. Если в городе было приятно и тепло, то на ул. Й.Басанавичюса, ведущей к пирсу, ветер был сильным и порывистым. Правда, это не останавливало отдыхающих, они толпами шли к пирсу.