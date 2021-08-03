"Моя основная цель - не закрывать экономику, чтобы все могли работать в полной мере. Чтобы не пришлось закрывать школы, чтобы дети учились в школах. Ну и та же система здравоохранения, чтобы там могли лечить не только больных COVID-19, но и всех нуждающихся в помощи врачей. Сейчас, на наш взгляд, это возможно, у нас есть вакцина, есть "паспорт возможностей", мы знаем, как действует пандемия", – сказала Армонайте.

Она подчеркнула, что "паспорт возможностей" обеспечит возможность работы бизнеса, а привитые смогут жить без каких-либо ограничений.

Похоже, распространение вируса будут снижать с помощью этого электронного документа. Паспорт будут получать привитые, переболевшие или те, кто сдал тест и получил отрицательный результат.

"Привитые не должны ничем ограничиваться. Бизнес с "паспортом возможности" не должен ограничиваться. Мы побуждаем людей прививаться, призываем их это делать", – подчеркнула Армонайте.

Что ждет людей без паспорта?

"Правительство примет решение в ближайшее время. Один из показателей - количество больных в больницах. Не хочу анонсировать еще не принятые решения, но "паспорт возможностей" подключится в определенных сферах деятельности, во многих", – заверила министр.

Она заметила, что паспорт уже сейчас могут получить 1,8 млн. жителей, поэтому сильных ограничений для бизнеса не должно быть.

"Не надо бояться, что это небольшая группа людей, это не так. Спрос будет. Может, появится момент проверок, это будет осложнением. Но это в тысячу раз лучше закрытия и карантина", – сказала министр.

Армонайте сказала, что паспорт уже создан и испытан, осталось лишь определиться с тем, в каких сферах он будет действовать.

"Если паспорт введут в сфере торговли, то для его владельцев не будет никаких ограничений. Я надеюсь, что правительство даже разрешит привитым ходить в магазины без масок", – заметила министр.

Без паспорта, вероятно, можно будет ходить только в маленькие магазины.

"Если будет так, что только некоторые магазины будут работать без "паспорта возможностей", мы говорим об аптеках, продуктах питания, магазинах с товарами для животных и других услугах и товарах первой необходимости, то все будет зависеть от размера таких магазинов. Но этот вопрос еще обсуждается. Когда будет принято решение, тогда его объявят", – пояснила министр.

Она заверила, что после того как примут такое решение, дадут время на подготовку, чтобы бизнес перестроился, а жители могли привиться.

"Я надеюсь, что нам удастся улучшить показатель вакцинации и "паспорт возможностей" уже не будет нужен. Но не надо еще раз наказывать привитых карантинами, паспорт гарантирует им это, бизнес для них будет действовать неограничено", – сказала Армонайте.

Она заметила, что летом количество больных не кажется угрожающим, но осень не за горами.

До сих пор паспорт можно было получить не только переболевшим и привитым, но и получившим отрицательный ответ теста, за который платило правительство. Этот порядок изменится.

"Сейчас вакцина доступна, есть пункты вакцинации и у пирса в Паланге и в ТЦ Akropolis, везде. Значит, правительство не должно оплачивать тесты тем, кто сознательно не прививается, хотя может это сделать. Им придется платить за тест, за исключением случаев, когда человек не привит по медицинским показаниям", – пояснила министр, прибавив, что "лучше раз привиться, чем каждый второй день ковыряться в носу".

Напомним, что изменения ждут и работников контактных профессий - если они не привьются, а сфера деятельности не позволит им работтаь удаленно, то у работодателей появится право уволить их.