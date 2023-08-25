Планирующий забастовку профсоюз работников образования обратился к политическим партиям

"Понимая, что образование должно быть приоритетом государства, ЛПСРО, надеясь на поддержку, обратился ко всем парламентским политическим партиям Литвы, предложив им встретиться и найти способы совместно добиваться качественных изменений и предпринять комплексные меры", - заявляют члены профсоюза.

Профсоюз, оценив ход реализации соглашения, утверждает, что обязательства выполняются не последовательно, не обеспечивая слаженности процесса, не учитывая потребности образовательного сообщества и меняющуюся ситуацию.

Члены профсоюза напоминают, что литовские политические силы совместно подготовили документ "Соглашение о политике образования Литвы (2021-2030 годы)", в котором говорится, что "образование является ключевым приоритетом Литовского государства – основой прогресса страны и благополучия народа".

По утверждению профсоюза, на состоявшемся в начале недели ежегодном съезде члены ЛПСРО решили объявить всеобщую забастовку педагогов, тем самым привлекая внимание к недостаточному выполнению обязательств государством.

Педагоги напоминают, что в документе "Соглашение о политике образования Литвы (2021-2030 годы)" декларируется, что изменения будут реализованы "когда соответствующие государственные учреждения примут необходимые правовые акты и другие решения, независимо от избирательных циклов, кампаний, результатов и изменений в политической власти, вовлекая социальных партнеров".

По мнению профсоюза работников образования, обозначение образования в качестве приоритета не может быть просто предвыборными амбициями или лозунгом.

"Осуществление значительных долгосрочных комплексных изменений зависит от активного участия политических партий, государственных институтов и общества. Только сообща, общаясь и действуя вместе, можно добиться того, чтобы образовательные изменения, предусмотренные как в соглашении партий, так и в повестке правительства, не были инертными, поспешными, не реализующими намеченные существенные преобразования, а лишь вызывающими политическую напряженность", - отмечают представители ЛПСРО.

Поэтому, надеясь на конструктивный диалог, ЛПСРО предлагает всем парламентским политическим партиям Литвы совместно согласовывать позиции, которые "будут свидетельствовать не об отсутствии политической воли, а о заинтересованности в достижении поставленных целей, которые выведут Литву из затянувшейся кризисной ситуации в образовании".

В понедельник Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение об объявлении забастовки.

ЛПСРО в среду сообщил, что официально выходит из коллективных переговоров с Министерством образования, науки и спорта.

Профсоюз заявил о необходимости сократить количество учеников в новых сформированных классах с 1 сентября 2024 года. Также профсоюз предлагает обеспечить более высокое качество работы с учащимися с особыми образовательными потребностями и порядок оплаты, считать штатом учителя норму работу, когда установлено до 18 контактных часов в неделю.