Планирующие покупку жилья могут не спешить: что будет с ценами

По словам представителя Ober-Haus Раймондаса Региниса, в конце этого года рост цен на жилье должен остановиться.

"Если считать годовой прирост, то в августе он составил всего 5%. Это значит, что ежемесячно рост фиксируется небольшой. Поскольку эта тенденция сохраняется, вероятно, она останется до конца года, возможно, к концу года роста не будет вообще", – сказал он.

По словам Региниса, "замороженные" цены могут держаться долго.

"Мы все равно видим вызовы для покупателей – Европейский банк в очередной раз повысил процентную ставку, euribor превысил 4%, это ограничило возможности жителей покупать жилье в кредит, поэтому на рынке чувствуется некоторая вялость. Сейчас продажи держатся на уровне 2016 года", – сказал он, заметив, что эти тенденции характерны почти для всех сегментов рынка недвижимости.