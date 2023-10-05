Планирующие покупку жилья могут не спешить: что будет с ценами

По словам представителя Ober-Haus Раймондаса Региниса, в конце этого года рост цен на жилье должен остановиться.
"Если считать годовой прирост, то в августе он составил всего 5%. Это значит, что ежемесячно рост фиксируется небольшой. Поскольку эта тенденция сохраняется, вероятно, она останется до конца года, возможно, к концу года роста не будет вообще", – сказал он.
По словам Региниса, "замороженные" цены могут держаться долго.
"Мы все равно видим вызовы для покупателей – Европейский банк в очередной раз повысил процентную ставку, euribor превысил 4%, это ограничило возможности жителей покупать жилье в кредит, поэтому на рынке чувствуется некоторая вялость. Сейчас продажи держатся на уровне 2016 года", – сказал он, заметив, что эти тенденции характерны почти для всех сегментов рынка недвижимости.
"Наверное, можно как-то выделить первичный рынок, новое жилье, на нем ситуация хуже. В этом секторе активность, как в 2013 г., продаж немного. Если брать общий рост цен, он Если взять отдельно крупные города, то он колеблется в пределах 4-7%", – сказал Регинис.
Правда, из общей картины выбивается Клайпеда, где какое-то время жилье можно было купить дешевле, чем в других городах.
Регинис отметил, что застройщики строят мало новых объектов из-за небольшой активности рынка.
А это, по его словам, значит, что жилья в будущем будет не хватать.
"Особенно плохо будет, если рынок внезапно оживет, тогда будет большой дисбаланс, спрос будет выше предложения", – сказал собеседник.
Регинис заметил, что сейчас цены на жилье стабильные, тем, кто планирует покупку жилья, спешить не стоит.
"Можно искать дольше, на самом деле появляются и привлекательные варианты, цены не растут быстро, поэтому с выбором можно не спешить", – советует специалист.
Правда, застройщики предлагают клиентам подарки и скидки, например, бесплатную парковку, кладовку и т.д. Такие варианты с рынка исчезают быстрее.