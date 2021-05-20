Планируется запретить въезд в Литву лиц, публично поддерживающих агрессивную политику иностранных государств

По мнению инициаторов проекта, такие ограничения нужны по причине активизировавшегося в последнее время распространения проектов "мягкой силы" в Литве.
По мнению предложившего формулировку парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО), лица, создающие угрозу национальной безопасности, должны попадать под санкции, то есть объявляться нежелательными в Литве.
Придется дополнить действующие сейчас основания отказа впускать в Литву иностранцев новым пунктом – активная публичная поддержка действий зарубежного государства, нарушающего принципы и нормы международного права, либо участие в этой деятельности.
В положениях закона о правовом положении иностранцев предусматривается, что иностранного гражданина могут не впустить в Литву, если есть серьезные основания считать, что он совершил тяжкое или особо тяжкое преступление в отношении лица, и по этой причине были нарушены всеми признанные права и свободы человека, осуществлял преступную деятельность коррупционного характера, либо подстрекал к таким преступным деяниям или же участвовал в них, либо иным образом участвовал в совершении преступлений, внесен в национальный список нежелательных лиц другого государства Евросоюза, члена НАТО.
Также в Литву не впускают иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности и общественному порядку.
Было решено уточнить этот закон, когда выяснилось, что Совет по культуре выделил субсидии организаторам культурных мероприятий, которые планировались концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.
В январе Департамент миграции по просьбе МИД включил Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц за оправдания оккупации Крыма. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.
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