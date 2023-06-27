Планируется законоправка в Литве при написании женских фамилий, оканчивающихся на -а

В случае одобрения Сеймом, женщины смогут брать фамилии с окончанием -a или -я, если фамилия происходит от мужской фамилии с таким же окончанием, например, Шарка или Стунджя.
"На разработку такого проекта натолкнула ситуация, когда женщины при выборе фамилии мужа могут выбирать только окончание -ене или -е, даже если фамилия мужа является женского рода с окончанием -а или -я. Это приводит к ситуациям, когда женщине, фамилия мужа которой, скажем, Тила, приходится называться Тилене или Тиле, но нельзя быть Тила. Возникает нелогичность, когда наши правила формирования фамилии не позволяют женщине в качестве фамилии брать слово женского рода.
Поэтому данным проектом я стремлюсь предусмотреть исключение в литовской системе фамилий и позволить женщинам носить ту же фамилию, что и у лица мужского пола, чья фамилия взята, если эта фамилия – женского рода", — уверяет И. Пакарклите.
По словам депутата Сейма, в действующих правилах можно заметить проявления дискриминации – женщины, у которых фамилии мужей женского рода и оканчиваются на -е, например, Дирсе, имеют право носить ту же фамилию, что и мужья, однако такое право не предоставляется женщинам, чьи фамилии мужей оканчиваются на -а или -я.
"Это создает разные условия для женщин в вопросе ношения такой же фамилии, как у мужа, несмотря на то что в обоих случаях фамилии мужей – женского рода", — говорит И. Пакарклите.
По мнению И. Пакарклите, принятие поправок к закону принесло бы положительные результаты – у женщин появится больше свободы при выборе способа образования фамилии, а проявления дискриминации будут устранены.