Планируется законоправка в Литве при написании женских фамилий, оканчивающихся на -а

В случае одобрения Сеймом, женщины смогут брать фамилии с окончанием -a или -я, если фамилия происходит от мужской фамилии с таким же окончанием, например, Шарка или Стунджя.

"На разработку такого проекта натолкнула ситуация, когда женщины при выборе фамилии мужа могут выбирать только окончание -ене или -е, даже если фамилия мужа является женского рода с окончанием -а или -я. Это приводит к ситуациям, когда женщине, фамилия мужа которой, скажем, Тила, приходится называться Тилене или Тиле, но нельзя быть Тила. Возникает нелогичность, когда наши правила формирования фамилии не позволяют женщине в качестве фамилии брать слово женского рода.

Поэтому данным проектом я стремлюсь предусмотреть исключение в литовской системе фамилий и позволить женщинам носить ту же фамилию, что и у лица мужского пола, чья фамилия взята, если эта фамилия – женского рода", — уверяет И. Пакарклите.