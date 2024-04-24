Планируется выделить 445 000 евро на ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме в Виршулишкес

Это предусмотрено в проекте постановления правительства, зарегистрированном Минфином во вторник. В документе говорится, что из государственных резервных фондов будет выделена сумма, составляющая чуть более 445 тыс. евро.

Выделяемые деньги будут перечислены Вильнюсскому городскому самоуправлению, которое, в свою очередь, выделит средства на ликвидацию аварийного состояния многоквартирного дома и ремонт инженерных систем общего пользования.

Решение о выделении средств должен будет утвердить Кабинет Министров.

В начале января в столице на улице Виршулишкю после нескольких взрывов вспыхнул пожар. По данным служб, огонь распространился на четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Во время пожара были повреждены конструкции многоквартирного дома, обрушилось перекрытие между горящими квартирами.