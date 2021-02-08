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Члены правительства Литвы предварительно договорились, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские могли бы открыться со следующего понедельника, однако окончательное решение планируется принять в эту среду.
План правительства Литвы: парикмахерские и некоторые магазины могут открыться в понедельник
© DELFI / Josvydas Elinskas

Представившая план постепенного снятия карантинных ограничений министр экономики Аушрине Армонайте сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты, при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.

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Если решение будет одобрено, то смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, у которых есть вход с улицы. В них на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров.

По предложению премьера Ингриды Шимоните правительство одобрило план "по существу", однако постановление правительства планируется принять в среду. По утверждению премьер-министра, до следующей среды также будет подготовлено предложение о торговле на открытом воздухе.

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