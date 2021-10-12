Она рассказала журналисту Delfi, что хочет поделиться своим опытом.

"Моя история, история матери-одиночки, началась с того, что я оставила мужа, который ничего не делал, а только лежал на диване. Я собрала вещи и уехала, арендовала квартиру. Я хотела, чтобы у моего ребенка было все необходимое, поэтому стала подрабатывать помимо основной работы, и тут началась моя "дружба" с "СОДРОЙ". Я никогда в жизни ничего не просила ни для себя, ни для ребенка, я уверена, что все можно заработать. Даже во время развода я согласилась на небольшие выплаты со стороны отца ребенка, которые, кстати, даже не получаю. Я сейчас не могу понять, зачем Литве нужны образованные люди, которые не просят о помощи? Зачем?", – вопрошала она.

По словам женщины, в июне "Содра" преподнесла ей сюрприз, ей сообщили о долге - надо платить налог на здравоохранение и содровские взносы.

"Сумма немаленькая – 600 евро. Для меня это много, так как мои месячные доходы меньше 1000 евро. Конечно, я попросила, чтобы мне разрешили выплатить задолженность частями. Но я и представить себе не могла, что в Литве существуют такие налоги, ведь я работаю на госслужбе, плачу эти налоги с зарплаты (их платит мой работодатель), плюс должна платить дополнительно. Но какая от этого польза? Мне? Государству?", – возмущалась женщина.

Она указал, что в январе ее ребенок сидел дома, не ходил в школу из-за карантина, поэтому она не могла работать, на няню денег не было.

"Конечно, "Содра" посчитала, что выплатит мне 300 евро. Смешная сумма. Я получила эти деньги только в конце февраля. Но, главное, что их выплатили. Я звонила в "Содру", мне сказали, что больше не не полагается, доходы с индивидуальной деятельности не учитывались при начислении этих денег. Сказали, что разницу покроют в мае следующего года, когда я декларирую доходы. А если бы у меня не было постоянной работы? С чего бы мне считали деньги? На что кормить ребенка? В мае мне пришло письмо, в котором призвали заплатить налоги. Я попросила разрешить выплатить налоги частями, часть заплатила. Но у нас в Литве творятся чудеса. Я работаю в государственном учреждении, пришел июнь, денег на зарплаты не было. Я опоздала со взносами в "Содру". Я снова получила письмо. Получив зарплату, заплатила "Содре" вдвойне", – рассказала женщина.

По ее словам, в сентябре пришлось уйти в отпуск, чтобы подготовить ребенка к школе, это опять сказалось на финансах.

"Вы знаете, сколько стоит подготовка ребенка к школе, только форма стоит 100 евро, а еще спортивная форма, обувь, другая одежда apranga. В сентябре на одежду и прописи ушло 400 евро, забыла упомянуть, что "случайно", пришлось лечить два зуба, это еще 60 евро. Сейчас живу в кошмаре, до которого меня довело государство. Сентябрь меня "радует". Заболела... снова не работаю, на больничном. Доходов нет, "Содра" требует заплатить долг. Я должна была перевести деньги в пятницу, но денег не было, перевела в понедельник утром, когда получила деньги за больничный", – сказала она.

А после обеда женщина получила письмо, в котором ее уведомили, что с ней расторгли соглашение о выплате задолженности частями.

"Я звонила в "Содру", просила не расторгать договор, сказала, что перевела деньги, но приятная женщина объяснила, что он расторгнут за опоздание. Я пояснила, что я не отказываюсь от обязательств, плачу сразу же, когда есть деньги. В конце рабочего дня я решила оплатить счета за квартиру, а мне пишут, что на счету не хватает денег. Открываю счет, а там -400 евро. Открываю другой счет, там тоже пусто, я расплакалась, забрали даже детские деньги. Разве это не грабеж?", – рассказала потрясенная женщина.

"Уважаемые, объясните, причем тут детский счет? Я шла домой и даже не могла купить ребенку батон, на следующий день, благодаря "Содре" ребенок остался без обеда. Я обратилась в "Содру" с просьбой вернуть хотя бы часть детских денег. Идем дальше, приходит второй квартал, зарплату снова выплачивают с опозданием. Я на краю бездны, поскольку несмотря на то, что работаю на двух работах, не могу, благодаря "Содре", обеспечить ребенка. Спасибо тебе, Литва!", – писала женщина.

Пресс-секретарь "Содры" Малгожата Козич пояснила: "ОНЗ и содровские налоги платят с доходов. Если человек работает по договору, их платит работодатель. Если человек работает индивидуально, то их он платит самостоятельно после заполнения декларации. Налоги надо платить со всех доходов".

"Жители могут просить о том, чтобы им разрешили выплатить задолженность позже. В таком случае составляют график выплат. Если человек пропускает срок уплаты, то договор с ним расторгается. Следующий такой договор об отсрочке человек может заключить не раньше, чем через год после расторжения первого. Долг не могут взыскивать с пособий и компенсаций, с "детских" денег и др. Однако из письма женщины я поняла, что детскими деньгами она называет личный счет, на котором лежат деньги для нужд ребенка", – продолжила Козич.

Она заметила, что система автоматически блокирует все счета, чтобы обеспечить погашение долга, когда получает необходимые средства, второй и др. счета разблокируют автоматически.