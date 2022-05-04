Письмо историка моды Александра Васильева спустя два месяца стало поводом для обсуждения судьбы "Модного приговора"

Появилась информация о том, что закрывается передача "Модный приговор", ведущим которой был историк моды. Сообщалось, что такое решение принято потому, что "героям передачи из-за введенных в отношении России санкций, просто-напросто не во что одеваться".
Судя по тому, как Россия реагирует на критику войны, например смелые высказывания Максима Галкина, можно предположить, что и в передаче "Модный приговор" вместо Васильева может появиться новый ведущий, пишет портал segodnya.ua.
Письмо Васильева появилось и на сайте Висагинского самоуправления. Письмо Васильев передал муниципалитету в начале марта, но делиться им начали только сейчас. В Висагинасе хранится коллекция старинной одежды, собранная Васильевым.
По словам Васильева, "беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины".
Историк моды осудил войну в Украине и признал, что опасается ядерной войны. Васильев заявил, что у него нет ничего общего с российским руководством и поблагодарил Висагинас за хранение его коллекции.
Письмо Васильева можно прочитать здесь:
Дамы и Господа,
Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войны на планете Земля.
Все войны вызывают ужасное разрушение Всемирного культурного наследия. Действительно, Человечество потеряло огромное количество архитектурных ценностей, музейных коллекций и человеческих жизней в тех бесполезных военных столкновениях, чаще сочетавшихся в виде акта неприкрытой агрессии, как это происходит в наши дни.
Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать.
Во время Второй мировой войны моя семья в Павильнисе, Литва, спрятала угнетенную еврейскую семью от нацистов и таким образом спасла им жизнь.
Уже более 60 лет я нахожусь в Литве, организовав множество очень успешных культурных мероприятий в различных музеях и театрах.
Теперь я хотел бы еще раз поблагодарить администрацию города Висагинас за то, что моя предыдущая и огромная коллекция хранится в безопасном месте в этом истерзанном мире.
Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не поучаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения и что по завещанию после моей кончины я планировал передать ее Литве качестве уникального в Прибалтике Музея Моды.
Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет.
Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!
Да будет Мир!
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подорожает и вода: некоторые компании находятся на грани неплатежеспособности
В Литве растут цены на энергетику, поставщики воды...
ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции
Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...
Война в Украине. Российские войска группируются у Изюма для наступления на Краматорск и Северодонецк
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Исследование цен в Литве: в апреле продолжился рекордный рост
По данным портала Pricer.lt и после Пасхи в апреле...
Письмо историка моды Александра Васильева спустя два месяца стало поводом для обсуждения судьбы "Модного приговора"
Письмо историка моды Александра Васильева с осуждением...