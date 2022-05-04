Письмо историка моды Александра Васильева спустя два месяца стало поводом для обсуждения судьбы "Модного приговора"

Появилась информация о том, что закрывается передача "Модный приговор", ведущим которой был историк моды. Сообщалось, что такое решение принято потому, что "героям передачи из-за введенных в отношении России санкций, просто-напросто не во что одеваться".

Судя по тому, как Россия реагирует на критику войны, например смелые высказывания Максима Галкина, можно предположить, что и в передаче "Модный приговор" вместо Васильева может появиться новый ведущий, пишет портал segodnya.ua.

Письмо Васильева появилось и на сайте Висагинского самоуправления. Письмо Васильев передал муниципалитету в начале марта, но делиться им начали только сейчас. В Висагинасе хранится коллекция старинной одежды, собранная Васильевым.

По словам Васильева, "беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины".

Историк моды осудил войну в Украине и признал, что опасается ядерной войны. Васильев заявил, что у него нет ничего общего с российским руководством и поблагодарил Висагинас за хранение его коллекции.

Письмо Васильева можно прочитать здесь:

Дамы и Господа,

Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войны на планете Земля.

Все войны вызывают ужасное разрушение Всемирного культурного наследия. Действительно, Человечество потеряло огромное количество архитектурных ценностей, музейных коллекций и человеческих жизней в тех бесполезных военных столкновениях, чаще сочетавшихся в виде акта неприкрытой агрессии, как это происходит в наши дни.

Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать.

Во время Второй мировой войны моя семья в Павильнисе, Литва, спрятала угнетенную еврейскую семью от нацистов и таким образом спасла им жизнь.

Уже более 60 лет я нахожусь в Литве, организовав множество очень успешных культурных мероприятий в различных музеях и театрах.

Теперь я хотел бы еще раз поблагодарить администрацию города Висагинас за то, что моя предыдущая и огромная коллекция хранится в безопасном месте в этом истерзанном мире.

Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не поучаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения и что по завещанию после моей кончины я планировал передать ее Литве качестве уникального в Прибалтике Музея Моды.

Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет.

Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!

Да будет Мир!