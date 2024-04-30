Письма из детских садов расстроили планы родителей

"У нас есть еще один ребенок, он в этом году окончит 6 класс. Мы планировали отправить его в несколько дневных лагерей, а так он уже большой, может побыть и один, пока мы на работе, за него мы не переживали. Малыш два месяца должен был посещать детский сад, потом мы две недели будет в отпуске, еще две недели с внуками побудут дедушка и бабушка, – такие планы были у семьи сначала. – После получения письма мы поняли, что наш сын слишком маленький, чтобы мог посещать другой детский сад, он тяжело адаптировался в этом детском саду. Мы с женой решили по очереди работать из дома, помогут и дедушка с бабушкой".