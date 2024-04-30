Письма из детских садов расстроили планы родителей

"Я воспитываю ребенка одна, мне некому помочь, некому побыть с моей пятилетней дочерью летом. Бывший муж берет девочку только на выходные раз в 2-3 недели, мои родители живут в другом городе. Они еще работают, не пенсионеры. Мне тоже надо работать, я не могу работать удаленно. Отпуск летом у меня будет короткий – одна неделя в июле", – сказала Кристина.
Девочка посещает детский сад Skroblinukas. Кристина сказала, что раньше детский сад летом работал, только группы объединяли, потому что летом детский сад посещало меньше людей.
В письме детсада сказано, что если родителям нужна услуга, то дети временно смогут посещать другой детский сад в том же районе.
Кристина намерена воспользоваться этим предложением, но она беспокоится: "Я не знаю, как дочь освоится в другом детском саду, в другом коллективе, без любимых воспитателей. Но выбора нет - надо работать".
Такое же письмо получили и родители детей, посещающих детский рад в районе Жверинас. Кястутис, отец трехлетнего мальчика, сказал, что такая новость расстроила планы семьи.
"У нас есть еще один ребенок, он в этом году окончит 6 класс. Мы планировали отправить его в несколько дневных лагерей, а так он уже большой, может побыть и один, пока мы на работе, за него мы не переживали. Малыш два месяца должен был посещать детский сад, потом мы две недели будет в отпуске, еще две недели с внуками побудут дедушка и бабушка, – такие планы были у семьи сначала. – После получения письма мы поняли, что наш сын слишком маленький, чтобы мог посещать другой детский сад, он тяжело адаптировался в этом детском саду. Мы с женой решили по очереди работать из дома, помогут и дедушка с бабушкой".
Руководство обоих детских садов подтвердило журналистам, что детские сады будут закрыты все лето из-за ремонта.
Представители детских садов надеются на понимание членов общин и приносят извинения за доставленные неудобства.
"Семьям, которые нуждаются в услуге, мы предложим временно посещать другие детские сады в районе", – сказано в ответе администрации.
Этим летом не будут работать 10 детских садов в Вильнюсе. Они будут закрыты с 3 июня до 30 августа. Речь идет о детских садах Eglutė, Gandriukas, Krivūlė, Lakštingala, Lokiuko giraitė, Ozas, Pagrandukas, Skroblinukas, Spygliukas и Vaidilutė.