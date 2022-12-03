Одним из самых занимательных эпизодов стала дискуссия под звучным названием "Русская вина", в которой приняли участие писатель Виктор Ерофеев и сооснователь Форума свободной России, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Каспаров, в частности, выразил мнение, что поддержка войны в российском обществе, несмотря на гибельность этой затеи, растет – большинство населения Путина поддерживает, а Ерофеев заявил, что русская классическая литература, с одной стороны, позволила россиянам увериться в том, что они "народ-богоносец", а с другой, извратила представление Запада о русском народе. Жители стран Западной Европы, как и элиты, думают о русских лучше, нежели они того заслуживают.

Путин – Гитлер

Гарри Каспаров напомнил собравшимся, что он давно говорил о скатывании России к фашизму и диктатуре. Путина он еще много лет назад сравнил с Гитлером. Только представители западных стран тогда посмеивались и даже возмущались таким сравнениям.

"Осенью 2013 года я давал интервью канадскому телевидению по поводу предстоящих Зимних Олимпийских игр в Сочи, и я естественно стал проводить параллели с Берлином 1936 года. Почтенная канадская журналистка взвилась от негодования и была готова выйти из комнаты, сказав, что приличные люди в нашем мире никого с Гитлером не сравнивают. В ответ на это я предложил ей почитать канадские газеты, французские и американские газеты того времени. Что они писали о Гитлере в 1936 году, что в 1937 году и даже в 1939-м?.. Голливуд, к слову, со многими евреями руководителями студии продолжал сотрудничество с Гитлером до 1940 года. Нельзя же отдавать германский рынок! Итак, совершенно очевидно, что Гитлер версии 36 года и Гитлер из книг по истории – это совершенно разные люди. Просто мы, в отличие от газетчиков того времени, уже знаем итог. И Путин идет в ту же самую сторону", – сказал он.

Кроме того, он заметил, что Гитлеру после Летних Олимпийских игр понадобилось 20 месяцев на то, чтобы принять решение поглотить Австрию, а Путину всего 20 дней, чтобы захватить Крым.

"Кстати, мы не можем обвинить Путина в том, что он скрывал от нас свои планы. Он многократно повторял, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой. Разница лишь в том, что Гитлер, который представил свою книгу „Майн кампф“ в 1925 году был никем – руководителем карликовой маргинальной партии, а Путин, когда проговаривал эти вещи, уже был президентом России. Восемь лет российская пропаганда <...> говорила о том, что Украина – это не государство, что мы ее раздербаним окончательно и поделим между всеми заинтересованными сторонами. Он ведь говорил об этом? Говорил. Диктаторам надо верить. В 1999 году он прямым текстом сказал, что бывших агентов КГБ не бывает. А что он сделал первым делом, когда пришел к власти? Вернул советский гимн. Значит, у него была целостная картина мира".

По его словам, российское общество спокойно смотрело на множество преступлений путинского режима.

"Нам что нужно было увидеть Мариуполь, чтобы понять, на что способен Путин? На выступлениях я часто ставлю три картинки. Грозный – 2000 год, Алеппо – 2016 год и Мариуполь, и прошу найти отличия. На самом деле, все это мы уже видели. Попытка разделить вину [между обществом и российским народом] здесь неправильна. Российское общество приняло Путина. Чего мы будем спорить? Может быть, аннексию Крыма поддержало не 86%, но многие", – рассуждает он.

Российское общество заслужило Путина?

Каспаров пошутил, что привык выступать в роли «городского сумасшедшего». Он давно говорил и предупреждал, что большая война случится, но множество либеральных российских СМИ, как и представители оппозиции, а также истеблишмент западных держав, не относились к этому серьезно.

"А сейчас на Западе обсуждают, как же мы проглядели [случившееся]? Между тем в книжке „Зима наступает“, которую я написал в 2015 году, все это написано. Тогда книжка не получила того признания, как сейчас – сейчас ее цитируют все подряд".

"Одна из причин случившегося заключается в том, что российская оппозиция – то, что у нас считалось оппозицией – никоим образом была не готова объявлять Путина тем, кем он является на самом деле. <...> У меня ощущение, что уровень поддержки войны растет в обществе", – констатировал он.

По его словам, только военное поражение поможет России измениться.

"Никакого другого способа выбить имперскую дурь, которая накапливалась много лет как вирус, кроме как потерпеть разгромное военное поражение, нет. 1945 год прочистил немцам мозги. <...> Мы должны пройти свой 1945 год", – считает Каспаров.

"Во многом виновата русская литература – вся глобально"

С таким тезисом выступил Виктор Ерофеев. По его словам, она виновата не метафизически, "а неосознанно в том, что она возвеличивала человека".

"Мы все подсели на этот образ русского человека, который требует перемен, которому не хочется жить ни при царе, ни при коммунистах, а хочется чего-то такого светлого, какого-то счастья, какой-то невероятности. Посмотрите, когда Достоевский вышел с первым романом „Бедные люди“, какую фамилию он дал своему главному герою? Девушкин! Лучше и не назовешь… Уж чего только с этим Девушкиным не делают – и шпыняют, и угнетают. Он в свою очередь мечтает. И [писателям] обязательно надо сделать, чтобы русский человек и русский народ был прекрасен, потому что, если он дрянь, то тогда непонятно, зачем делать революции, перестраивать общество… Зачем это надо делать? Пусть живет в этой страшной ситуации. Вся эта русская литература, и я говорю об этом абсолютно серьезно, настроила нас на то, что мы, если не богоносцы, как считал Федор Михайлович, то как минимум лучше всех – лучше остальных. Русские лучше всех все равно. И мы, мол, должны с этим согласиться. А почему мы должны с этим согласиться? Это, к слову, идеология войны с Украиной сейчас", – говорит Ерофеев.

Он говорит, что миф об этой уникальности русских как народа с какой-то особой ролью, смекалкой и талантами поддерживали все, кому не лень. И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и все население в целом.

Ерофеев считает, что Россия как государство – это "труп, от которого воняет".

"Наша оппозиция делится на две врачебные категории: первая – реаниматор, а вторая – патологоанатом. Приходит первый [к больному под названием Россия] и говорит: да сейчас мы его воскресим! А патологоанатом говорит: да давайте уже его похороним – он воняет… Помните, как Константин Леонтьев [русский мыслитель, врач, философ и дипломат] говорил? Он говорил, что Россия воняет, надобно бы ее подморозить. Я принадлежу к патологоанатомам. Лежит труп – Россия. Только я говорю о государстве, а не о стране. По нему бегает огромное количество муравьев – наше население. Те, кто поумнее, с трупа соскочили. А дураки носятся по трупу и говорят, что что-то воняет немножко… Тут не то, там не так. А ему, населению, говорят, что это не вонь, а благовоние. Это ему несут с экранов. Ему говорят: а если, мол, принюхаться, то ничего. А там уже сладким воняет – труп прогнивший. Я считаю, что государственную структуру нужно расценивать в качестве трупа. Надо искать новые решения – новые решения для той страны, которая осталась, а не для государственной системы", – констатировал он.

Быстро спасти Россию сейчас может только чудо. Такие чудеса со страной, говорит он, уже случались.

"Первое чудо – это Хрущев. <...> Второе – Горбачев".

"Но чуда может и не случиться, тогда все развалится", – подытожил он.

"Российского общества нет"

Эту мысль Ерофеев озвучил 1 декабря на панельной дискуссии "Варваризация России. На пороге Нового Средневековья".

"Слова „русское общество“ не существует. Общество построено на согласии и компромиссах – на тех понятиях, которые совершенно не соответствуют русскому представлению о жизни и смерти. <...> Мы движемся к модели абсолютной тюрьмы – Владимирского централа".

Писатель предрекает распад Российской Федерации.

"Будущее этого Владимирского централа – распад. Владимирский централ будет, но уже без определенного количества областей. Не думаю, что распадется все, но тем не менее. Это будет такая Нигерия с остатками ядерного оружия. Можно ли что-то сделать? Можно. Можно писать книги. Как говорил Чаадаев, Россия – это хороший антипример для других стран", – сказал писатель.