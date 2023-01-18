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Горсовет Вильнюсского муниципалитета 18 января одобрил предложение мэра Ремигиюса Шимашюса и присвоил писателю Кристине Сабаляускайте звание почетного гражданина столицы Литвы. По словам мэра, писатель это заслужила, поскольку "представляет Вильнюс в международном поле литературы и культуры в целом".
Kristina Sabaliauskaitė
Kristina Sabaliauskaitė
© DELFI / Karolina Gudžiūnienė

"Кристина Сабаляускайте – личность, которая своими мыслями и пером возвышает Вильнюс, она вернула в сознание вильнюсцев время первого процветания Вильнюса (сейчас мы живем во времени второго процветания) – в эпоху барокко. Писатель, которая представляет Вильнюс в международном поле литературы и культуры в целом. У меня нет сомнения в том, что она достойна оказаться на пьедестале самых почетных вильнюсцев", – писал 16 января мэр в фейсбуке.

В среду горсовет одобрил предложение мэра. Это наивысшая оценка, которую горожане могут вынести за значимую деятельность.

Кристина Сабаляускайте родилась в 1974 г. в Вильнюсе.

Сабаляускайте - доктор наук, культуролог. В 2008 г. она дебютировала как писатель, представив роман Silva Rerum. В 2017 г. получила медаль ордена "За заслуги перед Литвой".

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