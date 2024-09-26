Пилот истребителя F-16 оценил возможности украинцев: настанет день, когда Россия столкнется с тем, чего еще не видела

А что значат удары на территории России? Собеседник считает, что американцы ясно дали понять россиянам, что если Россия потеряет голову и выберет сценарий ядерной эскалации конфликта, которым постоянно угрожает, то это обернется воздушными налетами на российские объекты на оккупированных территориях Украины и у границы с Россией.

„Это настолько умалит мощность конвекционных сил россиян, что перевес сил станет на стороне украинцев. И поверьте мне, мощь Запада, НАТО против российских мишеней в Украине будет иметь большой эффект“, – сказал пилот F-16. Он считает, что сомнения в мощи НАТО, которые появляются в Литве и в других странах, особенно в мощи авиации, могут быть актуальны, если речь идет о затяжном конфликте, особенно, если подключатся только те страны Европы, у которых не хватает мощностей для последовательной и продолжительной кампании.