Пикет у МВД: пожарные-спасатели требуют увеличения числа штатных сотрудников

"В Государственной службе пожарной безопасности и спасения не хватает 1000 пожарных-спасателей. Фактически не хватает каждого третьего пожарного, а это значит, что двое работают за троих. Иногда бывает, что даже пятеро за девятeрых. Это главная проблема, которую мы поднимаем уже несколько лет, но она до сих пор не решается", - сказал журналистам на пикете председатель Профсоюза пожарных-спасателей (ПСПС) Мирославас Герасимовичюс.