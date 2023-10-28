Певица Нийоле Парейгите: трудно найти человека, которому не понравилась бы Клайпеда

Певица говорит, что в Клайпеде живут искренние, простые и общительные люди, а на это влияет, видимо, "проветривающее голову" море.

"Несмотря на то, что сейчас я живу в Каунасе , я - клайпедчанка от корней до кончиков волос – я родилась и выросла в Клайпеде . Это всегда был и будет самый красивый и самый любимый мой город, – сказала певица. – Людям может нравиться или не нравиться Каунас или Вильнюс , но трудно найти человека, которому не понравилась бы Клайпеда".

Певица Нийоле Парейгите из группы 69 danguje – клайпедчанка, не скрывающая своей любви к родному городу. Она считает, что Клайпеда никого не оставляет равнодушным.

Нийоле Парейгите родом из Клайпеды. Она считает, что трудно найти человека, которому не понравилась бы Клайпеда. Сама она не скрывает любви к этому городу.

Клайпеда – единственный крупный город Литвы , находящийся у моря. В этом городе можно ловить рыбу и собирать грибы. Кроме того, в этом году Клайпеда заняла пятое место во всем мире по гостеприимству.

"Я сама здесь выросла, мы с друзьями часто ходили на клайпедские пляжи. И сейчас я часто сюда приезжаю, у меня здесь есть дом. В Клайпеде есть много дорогих мне уголков", – не скрывает Парейгите и прибавляет, что не исключает возможности, что когда-либо вернется жить в Клайпеду.

По ее словам, с годами Клайпеда меняется и становится все краше – Парейгите нравятся ухоженные и озелененные берега реки Дане, пляжи, новые рестораны и бары: "Клайпеда очень обновилась".

В центре города можно рыбачить и собирать грибы

Клайпеда – единственный крупный город Литвы, находящийся у моря, отмечает директор Клайпедского информационно-туристического центра Ромена Савицкене. Несмотря на то, что основной объект притяжения в Клайпеде – это море, у этого города есть и другие достоинства.