"Не надо паники! Говорю себе. Но 580 евро за электричество... Логичный вопрос возникает, когда смотришь на потребление - что мы делаем по ночам? Ведь такой большой расход именно ночью. Ночью мы заряжаем электромобиль! По предварительным данным, счет за сентябрь будет на 30% больше, это больше 700 евро, поэтому могу смело заявить - самый дорогой транспорт в Литве сейчас электромобиль! 100 км дешевле проехать на моем Cadillac 1955 г.в. И это не шутка – это факт...

В мае мы платили 150 евро. В сентябре будет больше 700. Мы не выбрали независимого поставщика, так получилось (мы арендуем жилье). Я не из тех, кто винит власти в том, что цены растут. Я понимаю, что власти тут ничего особенно сделать не могут. Но как страшно получить счет в 580 евро... И когда тебе так страшно, хочется, чтобы власти сказали, что они понимают, что знают об этом, что никого не оставят, что они переживают и они с нами.

Я включаю интервью Крейвиса (министр энергетики Литвы, Дайнюс Крейвис) с Якилайтисом (журналист Эдмундас Якилайтис) и вижу получасовую бурю эмоций. Раздраженный министр что-то говорит на непонятном мне языке. После интервью все становится еще запутаннее. Почему растут цены, когда рост остановится, поможет ли кто-то? И такое бывает после большинства интервью с представителями власти. Послушаешь, и появляется еще больше беспокойства, становится еще страшнее и непонятнее. Я вижу, что они работают, из шкуры лезут вон.

Вижу, что прилагают много усилий, не спят по ночам. Я не из тех уфонавтов, которые думают, что если уничтожить власть консерваторов, то цены упадут, а жизнь станет лучше. Но я хочу сказать, если не умеешь говорить – не выступай по телевизору! Не заставляй людей нервничать! Пошли того, кто умеет это делать! Коммуникация ужасная..." – не скрывал сожаления Стано.