Певец Раджи безутешен: пропавшая собака найдена мертвой

В субботу Раджи сам искал своего песика, а в воскресенье обратился за помощью к друзьям и знакомым в социальной сети. Позже он сообщил, что его Барис погиб.

„Спасибо всем, кто помогал и делился информацией о моем Барисе. Я нашел его. Он попал под колеса автомобиля. Ужасно... в поисках мне помогли. Это тяжелый момент. Мы вместе провели 10 лет... Любил и буду любить. Ужасно, больно... Спасибо тебе, мой друг Барис, за дружбу...“ – не скрывал своего горя исполнитель.