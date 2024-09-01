2024.09.01 12:43

Певец Раджи безутешен: пропавшая собака найдена мертвой

 
ru.DELFI.lt
Radži su savo augintiniu Bariu
Radži su savo augintiniu Bariu
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Певец Раджи Александровичюс в воскресенье в социальной сети сообщил, что в субботу вечером пропал его питомец Барис. Исполнитель просил о помощи.

В субботу Раджи сам искал своего песика, а в воскресенье обратился за помощью к друзьям и знакомым в социальной сети. Позже он сообщил, что его Барис погиб.

„Спасибо всем, кто помогал и делился информацией о моем Барисе. Я нашел его. Он попал под колеса автомобиля. Ужасно... в поисках мне помогли. Это тяжелый момент. Мы вместе провели 10 лет... Любил и буду любить. Ужасно, больно... Спасибо тебе, мой друг Барис, за дружбу...“ – не скрывал своего горя исполнитель.

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