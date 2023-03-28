Петкявичене покидает пост председателя ГИК

"Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 37 Кодекса о выборах Литовской Республики, заявляю, что ухожу в отставку с поста председателя Главной избирательной комиссии и, на основании части 3 статьи 37 Кодекса о выборах, прошу прекратить мои полномочия председателя Главной избирательной комиссии", – заявила Й. Петкявичене во вторник на вечернем заседании Сейма.
Она выразила сожаление о том, что не обсудила свое решение со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, которая делегировала ее в ГИК, и не предупредила ее о своем решении. Все же, Й. Петкявичене отметила, что любые совещания с главой Парламента в публичном пространстве могут быть неправильно расценены.
"Прошу прощения у спикера Сейма, что не обсудила этот вопрос за закрытыми дверями. Видимо, вы поймете, потому что сегодня любой звонок, любой визит за закрытыми дверями может по-разному восприниматься, ретранслироваться, обсуждаться", – сказала Й. Петкявичене.
"Я действительно ни с кем не советовалась. Просто сегодня я должна вернуться домой и позаботиться о своих близких", — добавила она.
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