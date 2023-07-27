27 июля 2023 г. 11:29

Пешеходная часть показалась узкой – молодые люди бегали по конструкциям моста

 
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Gatvės neužteko: pramogauti nusprendė ant Karaliaus Mindaugo tilto konstrukcijų
Gatvės neužteko: pramogauti nusprendė ant Karaliaus Mindaugo tilto konstrukcijų
ФОТО: Made in Vilnius
Некоторым жителям пешеходные дорожки кажутся узкими. Один горожанин зафиксировал, как теплым летним утром двое молодых людей веселились, бегая по конструкциям столичного моста Короля Миндаугаса, пишет madeinvilnius.lt.

Зачем идти по пешеходной дорожке на мосту, если можно забраться на его конструкции?

Наверное, так подумали молодые люди, личность которых не известна ни редакции портала, ни муниципалитету. Они забрались на конструкции моста - это представляет опасность не только для окружающих, но и для их собственных жизней.

Муниципалитет просит жителей в таких случаях не оставаться равнодушными и звонить по номеру 112.

Летние ночи - прекрасное время для более длительного пребывания в городе, развлечений. Однако существующий порядок распространяется на всех.

Жители и гости столицы должны помнить, что за такое поведение придется ответить не только перед муниципалитетом, но и перед полицией.

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