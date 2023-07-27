Пешеходная часть показалась узкой – молодые люди бегали по конструкциям моста

Зачем идти по пешеходной дорожке на мосту, если можно забраться на его конструкции?

Наверное, так подумали молодые люди, личность которых не известна ни редакции портала, ни муниципалитету. Они забрались на конструкции моста - это представляет опасность не только для окружающих, но и для их собственных жизней.

Муниципалитет просит жителей в таких случаях не оставаться равнодушными и звонить по номеру 112.

Летние ночи - прекрасное время для более длительного пребывания в городе, развлечений. Однако существующий порядок распространяется на всех.