Первый литовский урожай: первую клубнику буквально сметают с прилавков

"Люди хотят литовскую продукцию, но не понимают, что ее не может быть. Еще рано. Приходят за свежими орехами, а ведь они бывают в конце июля, или за литовскими арбузами, которые не растут здесь в таком количестве, чтобы их на рынке продавали", – заметила Маргарита.

Она заверила, что цены остались такие же, как и год назад. По словам Маргариты, покупатели ищут литовский товар. К сожалению, не все торговцы честные, некоторые выдают за литовскую привозную продукцию.

Маргарита, работающая на столичном рынке Галес, сказала Delfi, что сейчас она торгует литовским горохом, спаржей, салатом и зеленью. Была и клубника, но ее быстро раскупили.

Килограмм не литовской клубники на рынке стоит 3 евро, похожая цена на помидоры и огурцы. Пучок литовской зелени стоит 50-60 центов, а пучок редиски, пара головок чеснока – евро. До 1 евро стоит и пучок салата. 100 г гороха также обойдутся в 1 евро.

По ее словам, покупатели очень разные, одни ищут именно литовские товары. Другим неважно, откуда продукция, главное, что она свежая.

Греческая клубника уже кончается, ее очень много, стоит она 3-3,50 евро за кг. Польскую продают по 3,50–4,50 евро, литовскую – 6-8 евро", – рассказала Эвелина, заметив, что покупатели уже спрашивают, нет ли земляники.

"Зелень вся литовская. Цены, по сравнению с прошлогодними, не очень отличаются, может на 10, 20, 50 центов дороже. В начале сезона цена всегда выше. Сегодня привезли новые помидоры, они по 6 евро, через 3 недели будут по 3,5 евро.

Другая торговка Эвелина сказала, что в начале лета уже можно купить литовские огурцы и помидоры, клубника на рынке пока польская и греческая. Встречается в последние дни и литовская, но цена на нее выше.

Торговка Калварийского рынка, не пожелавшая назвать свое имя, сказала, что цены такие же, как в прошлом году, в продаже есть литовская зелень, огурцы и помидоры, скоро появится свекла и морковь.

"Зелень уже на 100 процентов литовская. Но люди не спрашивают, покупают и все", – сказала она.

Анна, торгующая ягодами, сказала, что цены такие же, как год назад - и на голубику, и на клубнику, и на черешню. Она сказала, что покупатели предпочитают литовскую ягоду, быстро ее раскупают, цена на клубнику - 5-6 евро.

"Литовская клубника у меня была на прошлой и позапрошлой неделе, на этой нет. Раскупают. Завтра будет опять", – сказала торговка.