Первый литовский урожай: первую клубнику буквально сметают с прилавков

Килограмм не литовской клубники на рынке стоит 3 евро, похожая цена на помидоры и огурцы. Пучок литовской зелени стоит 50-60 центов, а пучок редиски, пара головок чеснока – евро. До 1 евро стоит и пучок салата. 100 г гороха также обойдутся в 1 евро.
Местной продукции на рынке пока немного.
Маргарита, работающая на столичном рынке Галес, сказала Delfi, что сейчас она торгует литовским горохом, спаржей, салатом и зеленью. Была и клубника, но ее быстро раскупили.
Она заверила, что цены остались такие же, как и год назад. По словам Маргариты, покупатели ищут литовский товар. К сожалению, не все торговцы честные, некоторые выдают за литовскую привозную продукцию.
"Люди хотят литовскую продукцию, но не понимают, что ее не может быть. Еще рано. Приходят за свежими орехами, а ведь они бывают в конце июля, или за литовскими арбузами, которые не растут здесь в таком количестве, чтобы их на рынке продавали", – заметила Маргарита.
Другая торговка Эвелина сказала, что в начале лета уже можно купить литовские огурцы и помидоры, клубника на рынке пока польская и греческая. Встречается в последние дни и литовская, но цена на нее выше.
"Зелень вся литовская. Цены, по сравнению с прошлогодними, не очень отличаются, может на 10, 20, 50 центов дороже. В начале сезона цена всегда выше. Сегодня привезли новые помидоры, они по 6 евро, через 3 недели будут по 3,5 евро.
Греческая клубника уже кончается, ее очень много, стоит она 3-3,50 евро за кг. Польскую продают по 3,50–4,50 евро, литовскую – 6-8 евро", – рассказала Эвелина, заметив, что покупатели уже спрашивают, нет ли земляники.
По ее словам, покупатели очень разные, одни ищут именно литовские товары. Другим неважно, откуда продукция, главное, что она свежая.
Торговка Калварийского рынка, не пожелавшая назвать свое имя, сказала, что цены такие же, как в прошлом году, в продаже есть литовская зелень, огурцы и помидоры, скоро появится свекла и морковь.
"Зелень уже на 100 процентов литовская. Но люди не спрашивают, покупают и все", – сказала она.
Анна, торгующая ягодами, сказала, что цены такие же, как год назад - и на голубику, и на клубнику, и на черешню. Она сказала, что покупатели предпочитают литовскую ягоду, быстро ее раскупают, цена на клубнику - 5-6 евро.
"Литовская клубника у меня была на прошлой и позапрошлой неделе, на этой нет. Раскупают. Завтра будет опять", – сказала торговка.
Торговка Йоланта на Шешкинском рынке сказала, что продает только свою продукцию и заметила, что урожай в этом году ранний. "Редиске и салату такая погода не нравится. Если будет жарко, редиска будет плохая. в теплице ничего, а на улице плохая", – жаловалась она.Она заметила, что рынок в Шешкине уменьшили наполовину, людей бывает немного, но приходят те, кто ищет литовскую продукцию.
По ее словам, особенно молодежь ищет сельские товары и не смотрит на цены, а люди постарше делают замечание, что в магазине дешевле.
"Но я не сказала бы, что там дешево. Лук, например, дешевле на рынке. В магазине дешевле только во время акции. И редиска, если акция - дешевле, нет - цена такая же", – сказала Йоланта.
Через неделю надеются, что появится больше литовских ягод, только цена на них будет немаленькая – 7-8 евро за кг.