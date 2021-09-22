Специальный экспресс балтийских стран по маршруту Таллин-Рига-Вильнюс был запущен по случаю Европейского года железной дороги.

Гендиректор "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка сказал Delfi, что этот маршрут был отменен лет 30 назад из-за недостаточного спроса.

"И сейчас этот поезд запустили один раз. До этого такие поезда мы не пускали из-за нехватки потенциала на рынке. Точно ли люди хотят ехать 10 часов на поезде, если есть самолеты и авто?", – сказал он.

Бартушка заметил, что Rail Baltica в 2026 г. создаст новые возможности.

"Тогда за 4 ч. часа можно будет добраться. Правда, может, несколько рейсов и до этого попробуем запустить", – сказал он.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заметил, что даже из-за поезда страны Балтии должны решать массу формальностей.

"Надеюсь, с Rail Baltica будет легче. Даже с этим поездом... Я и подумать не мог, что будет столько бюрократических препон. Нужно было немало политических шагов. Не только министров стран Балтии, но и чиновников ЕС, чтобы этот поезд мг выйти", – сказал министр.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заметил, что жители столицы Литвы должны получить больше всего пользы от Rail Baltica.

"Надо согласиться с тем, что из Таллина в Варшаву много пассажиров ездить не будет. Все же большинство будет летать. А вот связь между Вильнюсом и Таллином довольно тесная, Вильнюсом и Варшавой - тоже. Я не сомневаюсь, что вильнюсцы составят большую часть пассажиров Rail Baltica", – сказал мэр.

"Поездом управляли двое литовцев Линас и Эрикас. Им помогали латвийский и эстонские инструкторы Артур, Оливер и Сергей. Они творят историю", – заметил Бартушка.

Поезд вышел из Таллина в 8:49 ч. Произведенный в Польше поезд может ехать со скоростью до 140 км/ч.

"Сегодня максимальная скорость будет 120 км/ч. У нас 150 сидячих мест", – сказал Бартушка. Поезд останавливался в Тарту, затем на границе с Латвией, потом ждала остановка в Риге.

"Rail Baltica позволит развивать скорость до 250 км/ч. Это в два раза больше, чем скорость этого поезда", – заметил глава "ЛЖД".