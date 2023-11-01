Первый шаг: парламентарии склонны дать возможность забрать из пенсионных фондов 10 000 евро

Во вторник парламентарии одобрили такие поправки к Закону о пенсионных накоплениях, внесенные членом Комитета по социальным делам и труду либералом Йонасом Варкалисом. За них проголосовали 69 членов Сейма, трое были против, 22 депутата воздержались. Проект будет рассмотрен комиссиями Сейма и вернется в зал пленарных заседаний 19 декабря.

Представленный проект предусматривает, что "лица, достигшие пенсионного возраста или лица, не достигшие пенсионного возраста, но накопившие более 10 807 евро, имеют право на получение единовременной выплаты (или периодической) в размере до 10 807 евро".

"Вероятно, что около 50% всех участников пенсионного накопления воспользуются такой возможностью. (...) Я думаю, не было бы никаких проблем, если бы, например, одновременно снимут 70 млн. евро", - сказал Варкалис.

Парламентарий также предложил, чтобы лица в возрасте до 40 лет могли повторно зачисляться в пенсионные накопления раз в 3 или 5 лет.