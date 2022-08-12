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Первый руководитель восстановленного независимого Литовского государства Витаутас Ландсбергис заболел коронавирусом.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

Последние несколько дней он проходит лечение в столичной Сантаришской клинике.

89-летний глава Верховного совета-Восстановительного Сейма рассказал lrt.lt, что чувствует себя лучше, чем в начале болезни, состояние стабильное, а врачи на следующей неделе будут решать, когда выписывать известного литовского политика из больницы.

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