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Первый руководитель восстановленного независимого Литовского государства Витаутас Ландсбергис заболел коронавирусом.
Последние несколько дней он проходит лечение в столичной Сантаришской клинике.
89-летний глава Верховного совета-Восстановительного Сейма рассказал lrt.lt, что чувствует себя лучше, чем в начале болезни, состояние стабильное, а врачи на следующей неделе будут решать, когда выписывать известного литовского политика из больницы.
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